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15 сентября 2017, 10:49 | Хоккей: Россия | Uralpress.ru

Челябинский «Трактор» возложил цветы к мемориалу «Локомотива»

В пятницу, 15 сентября, челябинский «Трактор» проводит очередной матч в КХЛ в Ярославле. Перед его началом команда «черно-белых» возложила цветы к мемориалу «Локомотива"-2011.

7 сентября хоккейный мир вспоминал «Локомотив"-2011, весь состав которого погиб в авиакатастрофе вблизи аэропорта Туношна. Спустя неделю «Трактор» прибыл на выездной матч в Ярославль и за день до игры команда Анвара Гатиятулина в полном составе пришла к мемориалу, посвященному трагедии. Игроки, тренерский штаб и персонал команды возложили цветы к стене памяти. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, что в составе того «Локомотива» играл экс-нападающий «Трактора» Александр Калянин.

Также сегодня на выезде магнитогорский «Металлург» встретится с командой СКА из Санкт-Петербурга. В этом сезоне питерская команда провела 10 матчей: 10 побед (2 в серии буллитов). В 2 матчах команда из Санкт-Петербурга сохранила собственные ворота в неприкосновенности.

«Металлург» сейчас занимает 4-ое место в Конференции «Восток», «Трактор» — 10-ое.
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