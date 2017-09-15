Челябинский «Трактор» возложил цветы к мемориалу «Локомотива»
В пятницу, 15 сентября, челябинский «Трактор» проводит очередной матч в КХЛ в Ярославле. Перед его началом команда «черно-белых» возложила цветы к мемориалу «Локомотива"-2011.
7 сентября хоккейный мир вспоминал «Локомотив"-2011, весь состав которого погиб в авиакатастрофе вблизи аэропорта Туношна. Спустя неделю «Трактор» прибыл на выездной матч в Ярославль и за день до игры команда Анвара Гатиятулина в полном составе пришла к мемориалу, посвященному трагедии. Игроки, тренерский штаб и персонал команды возложили цветы к стене памяти. Об этом сообщает
Напомним, что в составе того «Локомотива» играл
Также сегодня на выезде магнитогорский «Металлург» встретится с командой СКА из
«Металлург» сейчас занимает 4-ое место в Конференции «Восток», «Трактор» — 10-ое.
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