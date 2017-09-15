«Ладья» выиграла у «Толпара» и во втором матче
«Ладья» вновь одержала победу над «Толпаром» из Уфы в ответном матче, который состоялся в четверг, 14 сентября, в Тольятти, сообщает
пресс-служба автозаводцев.
Обе команды произвели перестановки в составе по сравнению с матчем накануне. В первом периоде гости больше атаковали, но шайбу забросили хозяева: Семен Журавлев завершил свой проход точным броском в «девятку» — 1:0.
Во втором периоде гости заметно прибавили, но Михаил Исаев в воротах «Ладьи» играл надежно. Волжане смогли развить свой успех: 2:0 после точного броска Алексея Сыромятникова. Еще в одном моменте ворота Даниила Тарасова спасла перекладина. В обоюдоострой игре обе команды создавали моменты у чужих ворот, но до второго перерыва счет не изменился.
В начале третьего периода Владимир Журавлев броском сходу завершил выход «2 в 1» — 3:0.
В середине третьего периода хозяева остались втроем против пятерки гостей, и Егор Сорокин отыграл одну шайбу — 3:1. В концовке уфимцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но привело это лишь к голу в их опустевшие ворота (Владимир Журавлев оформил «дубль») — 4:1 победа «Ладьи».
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