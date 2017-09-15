«Ладья» выиграла у «Толпара» и во втором матче

Обе команды произвели перестановки в составе по сравнению с матчем накануне. В первом периоде гости больше атаковали, но шайбу забросили хозяева: Семен Журавлев завершил свой проход точным броском в «девятку» — 1:0.

Во втором периоде гости заметно прибавили, но Михаил Исаев в воротах «Ладьи» играл надежно. Волжане смогли развить свой успех: 2:0 после точного броска Алексея Сыромятникова. Еще в одном моменте ворота Даниила Тарасова спасла перекладина. В обоюдоострой игре обе команды создавали моменты у чужих ворот, но до второго перерыва счет не изменился.

В начале третьего периода Владимир Журавлев броском сходу завершил выход «2 в 1» — 3:0.

В середине третьего периода хозяева остались втроем против пятерки гостей, и Егор Сорокин отыграл одну шайбу — 3:1. В концовке уфимцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но привело это лишь к голу в их опустевшие ворота (Владимир Журавлев оформил «дубль») — 4:1 победа «Ладьи».