«Амурские Тигры» взяли реванш у «Русских Витязей»

Хоккеисты «Амурских Тигров» одержали первую домашнюю победу в новом сезоне. Подопечные Юрия Фимина обыграли «Русских Витязей» — 5:3 и взяли реванш у соперников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Уже на третьей минуте счёт открыли гости. Но до первого перерыва хозяева отыгрались — реализованное большинство на счету Александра Калинина.



Во втором периоде клубы также обменялись голами, а затем хабаровчане впервые вышли вперед после шайбы Глеба Лушникова.



Андрей Мисько закрепил успех — 4:2 и уже хозяева стали диктовать свои условия.



«Витязи» сумели забросить третью шайбу, однако Матвей Заседа поразил пустые ворота соперников за полторы минуты до конца основного времени матча.



В активе нашей молодёжки теперь 7 очков и 9-е место в конференции «Запад».



Очередные матчи «тигрята» проведут дома — 17 и 18 сентября они скрестят клюшки с «Капитаном» из Ступино.

«Амурские Тигры» (Хабаровск) — «Русские Витязи» (Московская область) — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: 0:1 — Растворов (Ромаев) — 02:23 (бол), 1:1 — Калинин (Заседа, Волошин) — 13:14 (бол), 1:2 — Варламов (Плехов, Гаврилович) — 25:02, 2:2 — Волошин (Заседа, Крамаренко) — 27:59 (бол), 3:2 — Лушников — 28:30, 4:2 — Мисько (Кузьменко, Беляков) — 33:06, 4:3 — Гаврилович (Плехов, Чуйков) — 45:36, 5:3 — Заседа — 58:35 (пв)



Вратари: Киселёв — Доненко



Броски: 34−50



Броски в створ: 24−32



Вбрасывания: 21−42



Штраф: 35−31.