Началась продажа билетов на омские матчи «Авангарда»
Первая домашняя игра пройдет с
Ханты-Мансийской «Югрой».
Наши хоккеисты вернулись в Омск после выездной серии игр с тремя победами и двумя поражениями. С сегодняшнего дня в кассах «Арены-Омск» началась продажа билетов на домашнюю серию игр. В сентябре «Авангарду» предстоит сразиться на льду с пятью соперниками: «Югра»
Напомним, что касса «Арены-Омск» работает ежедневно с 11:00 до 19:00. В кассе есть гибкая система скидок и акций. Например, студентам предоставляется скидка 10%, дети до 6 лет могут пройти бесплатно (без предоставления места) и другие.
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