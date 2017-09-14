Началась продажа билетов на омские матчи «Авангарда»

Наши хоккеисты вернулись в Омск после выездной серии игр с тремя победами и двумя поражениями. С сегодняшнего дня в кассах «Арены-Омск» началась продажа билетов на домашнюю серию игр. В сентябре «Авангарду» предстоит сразиться на льду с пятью соперниками: «Югра» Ханты-Мансийск, СКА Санкт-Петербург, «Локомотив» Ярославль, «Динамо» Москва, «Динамо» Минск.

Напомним, что касса «Арены-Омск» работает ежедневно с 11:00 до 19:00. В кассе есть гибкая система скидок и акций. Например, студентам предоставляется скидка 10%, дети до 6 лет могут пройти бесплатно (без предоставления места) и другие.