«Ладья» с сухим счетом победила «Толпар»

Хозяева начали матч активнее и уже на 4-й минуте Владимир Журавлев открыл счет (1:0). После этого хозяева трижды кряду играли в большинстве, но развить свой успех не смогли.

Второй период прошел с преимуществом «Толпара», но и у хозяев были моменты для взятия ворот соперника — в одном из моментов лишь штанга спасла гостей от второй пропущенной шайбы.

В третьем периоде гости перешли на игру в три звена, но результата эта тактика не принесла. Нападающий «Ладьи» Семен Кизимов броском с «пятака» на 48-й минуте установил окончательный счет — 2:0 победа «Ладьи». А ее голкипер Арсений Никоноров впервые в сезоне отыграл «на ноль».

В четверг, 14 сентября, в 18:30 команды сыграют еще раз.