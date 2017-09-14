Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30999792/
14 сентября 2017, 9:19 | Хоккей: Россия | Volga News

«Ладья» с сухим счетом победила «Толпар»

В среду, 13 сентября, ХК «Ладья» обыграла «Толпар» на своем льду, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Хозяева начали матч активнее и уже на 4-й минуте Владимир Журавлев открыл счет (1:0). После этого хозяева трижды кряду играли в большинстве, но развить свой успех не смогли.

Второй период прошел с преимуществом «Толпара», но и у хозяев были моменты для взятия ворот соперника — в одном из моментов лишь штанга спасла гостей от второй пропущенной шайбы.

В третьем периоде гости перешли на игру в три звена, но результата эта тактика не принесла. Нападающий «Ладьи» Семен Кизимов броском с «пятака» на 48-й минуте установил окончательный счет — 2:0 победа «Ладьи». А ее голкипер Арсений Никоноров впервые в сезоне отыграл «на ноль».

В четверг, 14 сентября, в 18:30 команды сыграют еще раз.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

«Трактор» не удержал «сухой» счет с «Динамо». «Металлург» проиграл «Локомотиву» в овертайме

Хоккейные качели 13 сентября: челябинский «Трактор» не удержал «сухой» счет в матче с московским «Динамо». Магнитогорский «Металлург» проиграл ярославскому «Локомотиву» в овертайме.
Еще 7 новостей  Все новости
13 сентября

Дело Екатерины Пузиковой обсудят в ток-шоу Андрея Малахова

Волна сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Действия врачей, отправивших пациента после ДТП пешком в другую больницу, проверит СК