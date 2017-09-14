«Ермак» из Ангарска обыграл «Горняк» из Учалы в матче Высшей хоккейной лиги

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска обыграл «Горняк» из Учалы в очередном мачте Высшей хоккейной лиги накануне, 13 сентября. По результатам встречи счет составил 1:0 в пользу ангарчан. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ХК «Ермак».

Период прошел активно, обе команды двигались быстро, бросали много, особенно хозяева. Вот только при наличии 23 бросков всего 12 пошли в створ ворот. Точность пока вызывает нарекание. «Горняк» на рожон не лез, но если контратаковал, то опасно и качественно. А Игорь Устинский реально спас в нескольких моментах свою команду от неминуемых голов. «Ермак» же и с игрой в большинстве испытывал проблемы.

«Во втором периоде оба коллектива начали игру на повышенных скоростях, и полетели атаковать ворота друг друга. Хозяева были более быстрыми в некоторых эпизодах в плане принятия решений, и это в одном из них принесло свои плоды. Отыграв в меньшинстве, “Ермак” перенес действия в зону соперника, в после одного из вбрасываний сработала по цепочке линия положительных игровых моментов. Сергей Пайор выигрывает шайбу, Артем Севанькаев скидывает на Алексея Закарлюкина, тот бросает — гол. Есть 1:0. Когда же в штрафбоксе сидел Артем Воробьев, и в ангарские ворота влетела шайба. Но после видеопросмотра она была отменена. Сама игра стала активнее, интереснее и немножко умнее, что сразу оценили болельщики, погнавшие “Ермак” вперед», — отметили в пресс-службе.

В третьей двадцатиминутке ангарчане придавливали, придавливали, но ошибки и неточности в передачах, излишняя суетливость и торопливость в момент завершающего броска сослужили плохую службу. В самом конце игры, когда «Горняк» пошел ва-банк, и снял голкипера, был момент, после которого шайба, отскочив от кого-то из игроков «Горняка» на ребре покатилась в собственные ворота. Облизав штангу, ушла дальше, под разочарованный вздох ангарских трибун. Это было самое интересное. Главное, что три очка остались в Ангарске.

«Матч получился обоюдоострый. Самое главное, нам была нужна эта победа, пусть даже с минимальным счетом 1:0. Имели очень много возможностей, чтобы забить еще больше, но хорошо сыграл вратарь соперника. А у нас что-то не идет», — подчеркнул главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

Также тренер отметил, что концовка игры была немного нервная и есть над чем работать.

Напомним, что хоккеисты «Ермака» потерпели поражение от «Южного Урала» в стартовом матче чемпионата ВХЛ 11 сентября. Подопечные Марата Аскарова не смогли сломить натиск команды из Орска — 2:5.