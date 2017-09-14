«Сокол» одержал первую победу в чемпионате Высшей хоккейной лиги

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Хоккеисты «Сокола» переиграли «Челмет» из Челябинска в рамках чемпионата ВХЛ. Матч прошел 13 сентября на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Счет был открыт на 15-й минуте — звездный красноярец Александр Семин забросил свою первую шайбу за новую команду, реализовав большинство. Спустя две минуты гости восстановили равновесие усилиями Артема Мелихова. Равная борьба продолжалась до самого конца второго периода, когда Петер Зузин вывел «Сокол» вперед. В начале третьего игрового отрезка красноярцы упрочили преимущество благодаря голу Вячеслава Андрющенко, которому ассистировал Семин.

В оставшееся до конца время «Челмет» сумел лишь сократить отставание до минимума — на 46-й минуте заброшенной шайбой отметился Дмитрий Алексеев. В итоге «Сокол» победил со счетом 3:2.

«Хочу поздравить команду и болельщиков с первой победой в сезоне. Пока нам всё даётся тяжело, через силу, через борьбу. Но эта победа была нам нужна, поэтому мы прикладывали максимум усилий. Что-то не получилось, но с этим мы разберемся уже в процессе. Завтра разберем нужные моменты. Болельщиков хочу поблагодарить за то, что поддерживают и приходят на матчи. Спасибо им огромное. Спасибо руководству края за то, что приходят и поддерживают команду — это тоже очень важно», — сказал после матча главный тренер «Сокола» Александр Титов.

Для красноярской команды победа стала первой в новом сезоне. Напомним, в первых двух матчах «крылатые» уступили «Южному Уралу» (1:3) и «Горняку» (3:4 ОТ). Сейчас «Сокол» находится в середине турнирной таблицы ВХЛ.

Следующий матч красноярцы проведут 15 сентября в «Арене-Север». Соперником станет «Спутник» из Нижнего Тагила. Затем подопечных Титова ждет длительная выездная серия, в рамках которой они сыграют пять матчей. На домашний лед «Сокол» вернется лишь 5 октября, когда примет в «Арене-Север» новокузнецкий «Металлург».