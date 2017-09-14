«Трактор» не удержал «сухой» счет с «Динамо». «Металлург» проиграл «Локомотиву» в овертайме
Хоккейные качели 13 сентября: челябинский «Трактор» не удержал «сухой» счет в матче с московским «Динамо». Магнитогорский «Металлург» проиграл ярославскому «Локомотиву» в овертайме.
Челябинский «Трактор» в первом периоде мачта против московского «Динамо» открыл счёт. На 12 минуте отличился Пол Щехура, а на 14-ой с его же передачи нападающий Рихард Гюнге его удвоил — 0:2.
«Настраивались серьезно на матч. Отдали среднюю зону челябинцам. Мы обязаны вытаскивать матч. Мы не имеем права так дома играть», — сказал после первого периода игрок москвичей Егор Яковлев.
На старте второй двадцатиминутки Игорь Полыгалов из «Трактора», благодаря одиночному проходу к воротам соперника, увеличивает счёт — 0:3.
«Прошлая игра разозлила. Мы собрались. Во втором периоде мы не доработали. Соперник перехватил немного инициативу», — рассказал после второго периода игрок «Трактора» Максим Якуценя.
В третьем периоде возникла спорная ситуация с заброшенной в ворота челябинцев шайбой. Для просмотра эпизода потребовался видеопросмотр, было ли нарушение правил. гра москвича высоко поднятой клюшкой не подтвердилась. Андрей Алексеев из «Динамо» делает счёт в матче 1:3. Москвичи сняли вратаря. Но не это не спасло столичную команду. Александр Рыбаков отправляет шайбу в пустые ворота — 1:4. Победа «Трактора».
Магнитогорский «Металлург» также проводил выездной матч. Против ярославского «Локомотива». Командам не хватило основного времени, чтобы выявить победителя -2:2. Игра перешла в овертайм. Шайба Дениса Мовалева принесла победу «Локомотиву» в дополнительное время — 3:2.
С 16 очками. «Металлург» идет вторым на Востоке с 18 очками. «Трактор» поднялся на 10-е место с 12 очками.
В следующем туре «Локомотив» примет челябинский «Трактор». «Металлург» сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 15 сентября.
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