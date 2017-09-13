Александр Сёмин забросил первую шайбу за «Сокол» в новом сезоне ВХЛ
Нападающий «Сокола» Александр Сёмин забросил свою первую шайбу в новом сезоне чемпионата ВХЛ.
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В матче с «Челметом» Сёмин открыл счёт в первом периоде.
Нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах
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