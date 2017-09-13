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13 сентября 2017, 15:54 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Александр Сёмин забросил первую шайбу за «Сокол» в новом сезоне ВХЛ

Нападающий «Сокола» Александр Сёмин забросил свою первую шайбу в новом сезоне чемпионата ВХЛ.

Нападающий Сокола Александр <span class=error>Сёмин</span> забросил свою первую шайбу в новом сезоне чемпионата <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
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В матче с «Челметом» Сёмин открыл счёт в первом периоде.

Нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-2». По завершении сезона контракт с ним не был продлён. Недавно игрок подписал соглашение с «Соколом» и проводит за команду свой третий матч в стартовавшем сезоне. На данный момент на его счету 2 (1+1) очка.
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