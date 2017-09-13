«Алтай» обыграл «Кузнецких Медведей»

«Кузнецкие Медведи» — «Алтай» — 3:5 (2:2, 1:2, 0:1).

1:0 — 01:58 Котов (Тарасов Виталий). В равенстве

1:1 — 02:52 Гришанов. В равенстве

2:1 — 07:57 Рубан (Олендаренко). В меньшинстве

2:2 — 10:41 Шишов (Зубов). В большинстве

2:3 — 24:29 Клавдиев (Шишов). В равенстве

2:4 — 28:18 Вакуленко (Писмаркин). В равенстве

3:4 — 30:44 Колодько (Гилязеев, Ивлев). В равенстве

3:5 — 42:53 Назаренко (Вакуленко, Бекетаев). В равенстве.

Вратари: Катюхин (Барышников, 28:18 — 60:00) — Шутов.