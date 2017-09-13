«Алтай» обыграл «Кузнецких Медведей»
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата МХЛ
усть-каменогорсий «Алтай» одержал победу над «Кузнецкими Медведями» — 5:3.
«Кузнецкие Медведи» — «Алтай» — 3:5 (2:2, 1:2, 0:1).
1:0 — 01:58 Котов (Тарасов Виталий). В равенстве
1:1 — 02:52 Гришанов. В равенстве
2:1 — 07:57 Рубан (Олендаренко). В меньшинстве
2:2 — 10:41 Шишов (Зубов). В большинстве
2:3 — 24:29 Клавдиев (Шишов). В равенстве
2:4 — 28:18 Вакуленко (Писмаркин). В равенстве
3:4 — 30:44 Колодько (Гилязеев, Ивлев). В равенстве
3:5 — 42:53 Назаренко (Вакуленко, Бекетаев). В равенстве.
Вратари: Катюхин (Барышников, 28:18 — 60:00) — Шутов.
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