Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30990688/
13 сентября 2017, 12:50 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» обыграл «Кузнецких Медведей»

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата МХЛ усть-каменогорсий «Алтай» одержал победу над «Кузнецкими Медведями» — 5:3.

«Кузнецкие Медведи» — «Алтай» — 3:5 (2:2, 1:2, 0:1).

1:0 — 01:58 Котов (Тарасов Виталий). В равенстве
1:1 — 02:52 Гришанов. В равенстве
2:1 — 07:57 Рубан (Олендаренко). В меньшинстве
2:2 — 10:41 Шишов (Зубов). В большинстве
2:3 — 24:29 Клавдиев (Шишов). В равенстве
2:4 — 28:18 Вакуленко (Писмаркин). В равенстве
3:4 — 30:44 Колодько (Гилязеев, Ивлев). В равенстве
3:5 — 42:53 Назаренко (Вакуленко, Бекетаев). В равенстве.

Вратари: Катюхин (Барышников, 28:18 — 60:00) — Шутов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Все новости
12 сентября

Константин Цзю: «Головкину нужно готовиться к долгому бою с Альваресом»

Шугар Рэй Леонард сделал прогноз на бой Головкин - Альварес

Энтони Джошуа отметил казахстанскую школу бокса