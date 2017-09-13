Тренер: Китайскому «Ценг Тоу» необходимы еще игроки для выхода в плей-офф ВХЛ

«Ценг Тоу» был создан перед началом сезона-2017/18 ВХЛ и насчитывает 16 российских хоккеистов и 10 китайцев. Команда уже провела первый матч в чемпионате ВХЛ, со счетом 5:4 дома обыграв фарм-клуб команды Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» — «Куньлунь Хэйлунцзян».

«Команду набирал предыдущий главный тренер [Вячеслав Курочкин], я ее принимал. Любому тренеру легче, когда команду собираешь ты, но когда я приехал, то не стал ничего менять — только сделал кое-какие изменения в звеньях, — сказал Акифьев. — Но у нас и народу столько нет, чтобы что-то менять. Поэтому будем укрепляться, чтобы скамейку запасных сделать подлиннее».

«Времени для адаптации не было — я приехал практически за две недели до начала чемпионата и времени думать об этом особо не было. Можно сказать, получилось сразу с места в карьер. Проблем никаких не испытал: все хорошо, влился в коллектив, поговорил с ребятами и начал подготовку к сезону», — добавил он.

Контракт специалиста с «Ценг Тоу» рассчитан на год. «Если руководство будет довольно мной, то, думаю, продлит контракт — все будет решаться по выполнению задачи. Мы договорились о том, что будем биться за попадание в плей- офф. Команда у нас только создается, поэтому, как говорится, не стали сразу закручивать болты», — сказал Акифьев.

По его словам, не в каждой команде российских лиг есть такие условия для подготовки и инфраструктура, которые для команды предоставило руководство Цзилиня. «Впечатления шикарные: огромный дворец спорта, но очень уютный, и приятно там сидеть на трибунах. На базе созданы все условия, чтобы ребята готовились и показывали результат. Чувствуется огромное внимание руководства города — ощущается, что там заинтересованы в хорошем результате», — отметил тренер.