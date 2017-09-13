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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30986438/
13 сентября 2017, 7:01 | Хоккей: Россия | АиФ Омск

«Авангард» забросил семь безответных шайб в ворота «Югры»

Дублем отметился Семён Кошелев, ещё по шайбе у Дениса Эверберга, Валентина Пьянова, Максима Березина, Дмитрия Кугрышева и Александра Пережогина.

«Авангард» на выезде разгромил ханты-мансийскую «Югру» со счётом 7:0. Подопечные Андрея Скабелки одержали третью подряд выездную победу и взобрались на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

После разгромных поражений на старте выездной серии от ЦСКА и «Витязя» «Авангард» последовательно переиграл «Слован», «Сибирь» и «Югру», потеряв очки лишь однажды — из-за того, что выиграть матч у соседей из Новосибирска омичам удалось лишь в дополнительное время. В итоге успешная серия позволила вернуться в число лидеров своей конференции.

В отчётном матче «ястребам» удался быстрый гол, который забил Семён Кошелев в самом начале первого периода. Ещё до перерыва омичи удвоили счёт. Автором голевого броска стал критикуемый тренерским штабом швед Деннис Эверберг.

Уже на старте второго периода Валентин Пьянов довёл разницу в счёте до крупной, Семён Кошелев оформил дубль, а Максим Березин установил результат, с которым команды ушли на перерыв — 5:0.

В последней трети игры омичи ещё дважды смогли забить. Отличились Дмитрий Кугрышев и Александр Пережогин. Доминик Фурх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что омичи значительно улучшили показатели по реализации большинства. Если в первых 8 матчах «ястребы» забросили лишь 3 шайбы, имея одного лишнего игрока на площадке, то в игре с «Югрой» это удалось сделать аж четырежды.

Этим матчем подопечные Андрея Скабелки завершают пятиматчевый выезд и едут в Омск, где им предстоит продолжительная домашняя серия. Она начнётся уже в ближайшее воскресенье. Соперником вновь станет «Югра». После ханты-мансийцев в Омск поочерёдно приедут СКА, «Локомотив» и столичное «Динамо».
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