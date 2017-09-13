«Авангард» забросил семь безответных шайб в ворота «Югры»
Дублем отметился Семён Кошелев, ещё по шайбе у Дениса Эверберга, Валентина Пьянова, Максима Березина, Дмитрия Кугрышева и Александра Пережогина.
«Авангард» на выезде разгромил
После разгромных поражений на старте выездной серии от ЦСКА и «Витязя» «Авангард» последовательно переиграл «Слован», «Сибирь» и «Югру», потеряв очки лишь однажды —
В отчётном матче «ястребам» удался быстрый гол, который забил Семён Кошелев в самом начале первого периода. Ещё до перерыва омичи удвоили счёт. Автором голевого броска стал критикуемый тренерским штабом швед Деннис Эверберг.
Уже на старте второго периода Валентин Пьянов довёл разницу в счёте до крупной, Семён Кошелев оформил дубль, а Максим Березин установил результат, с которым команды ушли на перерыв — 5:0.
В последней трети игры омичи ещё дважды смогли забить. Отличились Дмитрий Кугрышев и Александр Пережогин. Доминик Фурх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Отметим, что омичи значительно улучшили показатели по реализации большинства. Если в первых 8 матчах «ястребы» забросили лишь 3 шайбы, имея одного лишнего игрока на площадке, то в игре с «Югрой» это удалось сделать аж четырежды.
Этим матчем подопечные Андрея Скабелки завершают пятиматчевый выезд и едут в Омск, где им предстоит продолжительная домашняя серия. Она начнётся уже в ближайшее воскресенье. Соперником вновь станет «Югра». После
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