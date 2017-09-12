«Сарыарка» в овертайме уступила «Рубину» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ «Сарыарка» в Караганде принимала тюменский «Рубин».
В первом периоде карагандинец Илья Антоновский и тюменец Егор Попов обменялись шайбами. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры на шайбу Джона Пускара из «Рубина» ответил Эдгарс Сиксна из «Сарыарки». В овертайме победу гостям принес Руслан Трубкин..
16 сентября карагандинская «Сарыарка» в
«Сарыарка» — «Рубин» 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 — 06:28 Антоновский (Зиазов). В большинстве
1:1 — 08:58 Попов (Давыдов, Пускар). В равенстве
1:2 — 41:36 Пускар (Кутугин). В равенстве
2:2 — 47:15 Сиксна (Фахрутдинов). В равенстве
2:3 — 60:52 Трубкин Руслан (Потякин Михаил, Попов Егор). В равенстве
Вратари: Костин — Назаров
Штраф: 6:12 (4:8, 0:2, 2:2).
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