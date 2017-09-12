«Сарыарка» в овертайме уступила «Рубину» в матче ВХЛ

В первом периоде карагандинец Илья Антоновский и тюменец Егор Попов обменялись шайбами. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры на шайбу Джона Пускара из «Рубина» ответил Эдгарс Сиксна из «Сарыарки». В овертайме победу гостям принес Руслан Трубкин..



16 сентября карагандинская «Сарыарка» в Усть-Каменогорске сыграет с «Торпедо».



«Сарыарка» — «Рубин» 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0)



Шайбы:

1:0 — 06:28 Антоновский (Зиазов). В большинстве

1:1 — 08:58 Попов (Давыдов, Пускар). В равенстве

1:2 — 41:36 Пускар (Кутугин). В равенстве

2:2 — 47:15 Сиксна (Фахрутдинов). В равенстве

2:3 — 60:52 Трубкин Руслан (Потякин Михаил, Попов Егор). В равенстве



Вратари: Костин — Назаров

Штраф: 6:12 (4:8, 0:2, 2:2).