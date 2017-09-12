Названы сроки проведения фестиваля Ночной лиги в Сочи

Финальные соревнования пройдут в Сочи с 2 по 18 мая 2018 года, гала-матч финала состоится 10 мая.

Финальный этап VII фестиваля пройдёт в семи дивизионах: «Любитель 40+. Лига Чемпионов», «Любитель 40+. Лига Чемпионов. Малый Кубок», «Любитель 18+. Лига Мечты», «Любитель 18+. Лига Мечты. Малый Кубок», «Любитель 18+. Лига Надежды», «Любитель 18+. Лига Надежды. Малый Кубок», «Кубок Большого Шлема» и «Амазонки» — женский дивизион. В нём примут участие победители отборочного этапа в субъектах Российской Федерации в соответствующих дивизионах. Впервые в истории финал фестиваля пройдёт на семи катках — ранее он проводился на пяти.

Победители и призёры дивизионов финала фестиваля награждаются кубками и медалями Ночной лиги. Победитель дивизиона «Любитель 40+. Лига Чемпионов» награждается главным трофеем лиги — кубком Крутова и главным призом — грантом министерства спорта России на строительство крытого ледового катка в своём регионе.