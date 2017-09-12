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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30973964/
12 сентября 2017, 6:05 | Хоккей: Россия | Сибирское агентство новостей - Красноярск

Хоккейный «Сокол» проиграл второй матч подряд на старте сезона

Красноярцы нанесли ровно 100 бросков по воротам, но этого не хватило для победы.

Хоккеисты «Сокола» уступили «Горняку» из города Учалы (Башкортостан) во втором матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра прошла 11 сентября на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Счет в начале второго периода открыли хозяева — точным броском отличился Юрий Назаров. «Горняк» выровнял положение спустя три минуты, реализовав большинство усилиями Кирилла Пилипенко. На 38-й минуте Назаров оформил дубль при игре «5 на 4», однако уже через 30 секунд Денис Мингалеев сравнял счет. В третьем периоде команды отличились по разу — на 47-й минуте «Горняк» вышел вперед благодаря броску Дмитрия Антонова, а на 56-й минуте Назаров сделал хет-трик и перевел игру в овертайм — 3:3.

Судьба матча решилась уже на первой минуте дополнительного времени, когда Мингалеев оформил дубль, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев. В итоге «Сокол» проиграл со счетом 3:4.

«По сравнению с первой игрой настрой команды были немного другой. Есть небольшое давление из-за того, что мы играем дома и хотим порадовать наших болельщиков. Моментов создаем много, но, к сожалению, реализация пока страдает. Большинство, начиная с половины прошедшего месяца, мы все катаем и катаем — пока это, к сожалению, плоды не приносит. Будем дальше работать. Упрекнуть ребят в том, что они не хотели победить, я не могу. К сожалению, мы наступаем на одни и те же грабли уже вторую игру. Забивая или пропуская гол, мы получаем шайбу в свои ворота уже в следующей смене. Опять же, сегодня: поведя в счете 2:1, мы получаем гол в обратную сторону, что запрещено делать в хоккее, есть такие законы. Будем разбираться, сезон только начался. Будем двигаться вперед», — сказал после матча главный тренер «Сокола» Александр Титов.

Примечательно, что красноярские хоккеисты нанесли по воротам соперника ровно 100 бросков, 68 из которых пришлись в створ. «Горняк», в свою очередь, бросил шайбу всего 36 раз (22 — в створ).

Поражение стало вторым для «Сокола» на старте чемпионата. Напомним, в первой игре «крылатые» уступили «Южному Уралу» — 1:3. На данный момент красноярская команда идет в нижней части турнирной таблицы ВХЛ.

Следующий матч подопечные Титова проведут 13 сентября в «Арене-Север». Соперником станет челябинский «Челмет». Игра начнется в 19:00.
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