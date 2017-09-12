Хоккейный «Сокол» проиграл второй матч подряд на старте сезона

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Хоккеисты «Сокола» уступили «Горняку» из города Учалы (Башкортостан) во втором матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра прошла 11 сентября на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Счет в начале второго периода открыли хозяева — точным броском отличился Юрий Назаров. «Горняк» выровнял положение спустя три минуты, реализовав большинство усилиями Кирилла Пилипенко. На 38-й минуте Назаров оформил дубль при игре «5 на 4», однако уже через 30 секунд Денис Мингалеев сравнял счет. В третьем периоде команды отличились по разу — на 47-й минуте «Горняк» вышел вперед благодаря броску Дмитрия Антонова, а на 56-й минуте Назаров сделал хет-трик и перевел игру в овертайм — 3:3.

Судьба матча решилась уже на первой минуте дополнительного времени, когда Мингалеев оформил дубль, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев. В итоге «Сокол» проиграл со счетом 3:4.

«По сравнению с первой игрой настрой команды были немного другой. Есть небольшое давление из-за того, что мы играем дома и хотим порадовать наших болельщиков. Моментов создаем много, но, к сожалению, реализация пока страдает. Большинство, начиная с половины прошедшего месяца, мы все катаем и катаем — пока это, к сожалению, плоды не приносит. Будем дальше работать. Упрекнуть ребят в том, что они не хотели победить, я не могу. К сожалению, мы наступаем на одни и те же грабли уже вторую игру. Забивая или пропуская гол, мы получаем шайбу в свои ворота уже в следующей смене. Опять же, сегодня: поведя в счете 2:1, мы получаем гол в обратную сторону, что запрещено делать в хоккее, есть такие законы. Будем разбираться, сезон только начался. Будем двигаться вперед», — сказал после матча главный тренер «Сокола» Александр Титов.

Примечательно, что красноярские хоккеисты нанесли по воротам соперника ровно 100 бросков, 68 из которых пришлись в створ. «Горняк», в свою очередь, бросил шайбу всего 36 раз (22 — в створ).

Поражение стало вторым для «Сокола» на старте чемпионата. Напомним, в первой игре «крылатые» уступили «Южному Уралу» — 1:3. На данный момент красноярская команда идет в нижней части турнирной таблицы ВХЛ.

Следующий матч подопечные Титова проведут 13 сентября в «Арене-Север». Соперником станет челябинский «Челмет». Игра начнется в 19:00.