«Металлург» обыграл «Динамо» на выезде в Москве

ХК «Металлург» на выезде 11 сентября нанёс поражение московскому «Динамо», забросив две шайбы и пропустив одну.

Счёт в самом конце второго периода открыли хозяева льда, сыгравшие в большинстве. Магнитогорцы смогли ответить на 48-й минуте, отличился Мэтт Эллисон. На 55-й минуте Ярослав Косов вывел свою команду вперёд, а москвичи не сумели за оставшийся короткий игровой отрезок переломить ход встречи в свою пользу. Итог — 1:2 и победа магнитогорцев.

Следующий матч «Металлург» проведёт 13 сентября в гостях у ярославского «Локомотива».