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12 сентября 2017, 7:16 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

«Металлург» обыграл «Динамо» на выезде в Москве

Игра завершилась в основное время.

ХК «Металлург» на выезде 11 сентября нанёс поражение московскому «Динамо», забросив две шайбы и пропустив одну.

Счёт в самом конце второго периода открыли хозяева льда, сыгравшие в большинстве. Магнитогорцы смогли ответить на 48-й минуте, отличился Мэтт Эллисон. На 55-й минуте Ярослав Косов вывел свою команду вперёд, а москвичи не сумели за оставшийся короткий игровой отрезок переломить ход встречи в свою пользу. Итог — 1:2 и победа магнитогорцев.

Следующий матч «Металлург» проведёт 13 сентября в гостях у ярославского «Локомотива».
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