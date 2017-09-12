Воронежский «Буран» потерпел обидное поражение от «Звезды»

Хоккеисты «Бурана» проиграли в Чехове местной «Звезде» со счетом 3:5 в матче ВХЛ в понедельник, 11 сентября. Команда Евгения Федорова повела с разницей в две шайбы в конце первого периода, но не смогла удержать преимущество.

«Буран» неудачно начал встречу, пропустив уже на четвертой минуте. Неправильное расположение защитников привело к тому, что Артем Антипов, получив шайбу у правого борта, беспрепятственно дошел до ворот Артема Артемьева и поразил дальний угол. Однако гол мобилизовал команду Евгения Федорова. Воронежцы взвинтили темп и через пять минут сравняли счет — Владимир Дьяченко сделал передачу на «пятачок», а Айрат Мурзин точно пробил с нескольких метров. Спустя три минуты после этого связка сработала еще раз. Получив шайбу от Дьяченко, Мурзин переиграл защитника «Звезды» и бросил мимо вратаря. А через 11 секунд автор гола «ураганных» отправился скамейку штрафников за подножку, но бригада меньшинства выручила «Буран», оставив ворота в неприкосновенности. Вернувшись к игре в равных составах, воронежцы упрочили преимущество — Богдан Гайдаш подкараулил рикошет и мощным броском поразил ближний угол ворот хозяев площадки.

Комфортный для «ураганных» ход игры прервала ошибка вратаря Артема Артемьева. Обладая численным преимуществом, «Буран» пропустил — голкипер не рассчитал отскок шайбы от борта, и нападающий хозяев поразил пустые ворота. После этого, запоров еще несколько шансов забить, воронежцы пропустили. Потеря шайбы в собственной зоне обратилась для команды Федорова точным броском Александра Тимирева. А в отрезке с 53 по 55 минуты «Буран» лишился шансов на победу — сначала Тимирев сделал «дубль», а затем Никита Мокин установил окончательный счет в матче. Воронежцы уступили 3:5 и проиграли второй матч на старте сезона.