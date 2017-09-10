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10 сентября 2017, 18:42 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Результаты игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

Шесть матчей регулярного чемпионата МХЛ 10 сентября принесли следующие результаты.

«Авто» на своём льду разгромил «Спутник» со счётом 5:0.

«Чайка» на выезде уступила команде СКА-1946.

«Красная Армия» дома одолела «Алмаз» — 4:2.

«Капитан» праздновал домашнюю победу над ХК «Рига».

«Белые Медведи» на выезде уступили «Мамонтам Югры» — 1:4.

Наконец, «Тюменский Легион» взял верх над «Омскими Ястребами» в серии буллитов — 2:1.
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