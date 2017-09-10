«Сибирь» уступила «Авангарду» Скабелки в первом хоккейном дерби сезона

Омский «Авангард» новосибирские фанаты хоккея называют главным соперником «Сибири». Недаром новосибирские болельщики установили рекорд, раскупив тысячи доступных в онлайн-продаже билетов всего за 3 минуты.

В этом сезоне команды сошлись впервые, а всего в текущем чемпионате соперникам по дивизиону предстоит выяснить отношения четырежды. В прошлом сезоне «Сибирь» оба раза проиграла «Авангарду»: сначала в Омске по буллитам (1:2), а затем — и дома вчистую (1:3).

Непримиримые соседи, клубы из Новосибирска и Омска перед матчем соседствовали и в турнирной таблице: «Авангард» опережал «Сибирь’всего на балл. Сибирскому дерби добавил интриги тот факт, что гостей тренирует белорус Андрей Скабелка, предыдущим местом работы которого была «Сибирь». А противостоял ему недавний помощник — Павел Зубова, ныне главный тренер «Сибири». В сезоне 2017/18 новые подопечные Скабелки стартовали с четырех побед в четырех домашних матчах. Чуть хуже начала чемпионат «Сибирь», набрав за этот же отрезок 12 очков.

Игра 10 сентября в ЛДС «Сибирь» получилась чрезвычайно упорной. На гол Сигарева на 10-й минуте, гости ответили голом Петерссона во втором периоде. Обе шайбы команды забросили, играя в большинстве. Основное время матча так и закончилось, со счетом 1:1. Только в овертайме «Авангарду» удалось вырвать победу. Гол на счету Кугрышева.

Особый колорит противостоянию придавало участие сразу шестерых шведов. За «Сибирь» выступают два представителя «Тре Крунур», со стороны гостей — вдвое больше. Шведские звезды вместе выступают за национальную команду, и кого-то из них, вероятно, увидим на предстоящей зимней Олимпиаде в Корее. Так что скандинавы будут биться еще и за попадание в олимпийский состав.

А голкиперы-легионеры Александр Салак и Доминик Фурх конкурируют за право защищать ворота сборной Чехии в олимпийском Пхенчхане.

Статистика:

Голы: 09:04 Сигарёв А (Верещагин И, Бергстрём А) 1:0 (бол); 30:39 Петерссон А (Густафссон Э) 1:1 (бол), 62:35 Кугрышев Д (Стась А) 1:2.

Статистика 1-го периода: Броски: 9−26; Броски в створ: 5−10; Голы: 1−0; Вбрасывания: 9−12; Блокированные броски: 15−2; Силовые приемы: 9−7; Фол против игрока: 1−0; Штраф: 0−2.

Статистика 2-го периода: Броски: 4−22; Броски в створ: 0−9; Голы: 0−1; Вбрасывания: 8−11; Блокированные броски: 6−2; Силовые приемы: 3−4; Фол против игрока: 1−4; Штраф: 8−2.

Статистика 3-го периода: Броски: 13−21; Броски в створ: 9−9; Голы: 0−0; Вбрасывания: 11−3; Блокированные броски: 8−2; Силовые приемы: 11−8; Фол против игрока: 1−0; Штраф: 0−2.

Использована информация с официального сайта ХК «Сибирь».