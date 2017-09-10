«Южный Урал» обыграл «Сокол» в первом матче сезона

Хоккейная команда «Южный Урал» обыграла красноярский «Сокол» в первом матче сезона со счетом 3:1.

Первую шайбу в ворота соперника забросил игрок «Сокола» Роман Таталин. После южноуральцы не давали шансов сопернику. Несмотря на большое количество атак, они успешно обороняли ворота.

Уже третьем периоде хоккеисты «Южного Урала» перешли в нападение и забросили в ворота красноярцев две шайбы. Первым отличился Егор Дорофеев, а менее чем через минуту Роман Музычко замкнул передачу Олега Марзоева и вывел свою команду вперед. Еще один бросок совершил Илья Иванов.

«Сегодняшнее поражение — как первый блин комом. Наверное, ответственность за результат повлияла на исход игры, все-таки первый матч сезона, да еще и при своих болельщиках. Мы много играли в большинстве и пытались забить шедевры в пустые ворота. Возможно, стоило сыграть проще. Это хоккей: не забиваешь ты — забивают тебе. К тому же надежно сыграл вратарь и оборона соперника. Поздравляю “Южный Урал” с победой, они дотерпели и дождались своего шанса», — прокомментировал после игры тренер красноярской команды Андрей Никишов.

Отдельно тренер отметил игру Александра Семина. По словам Никишова, хоккеист продемонстрировал мастерство в игре с южноуральцами.

Отметим, что следующий матч красноярский «Сокол» проведет 11 сентября на «Арене. Север» с командой «Горняки».