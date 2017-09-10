«Амурские Тигры» с четвертой попытки одолели «Тайфун»

Хоккеисты «Амурских Тигров» только в четвёртом противостоянии с приморским «Тайфуном» сумели выиграть — 6:5, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



«Тигрята» уверенно начали матч и усилиями Никиты Баранова и Германа Волошина к 15-й минуте повели — 2:0.



Однако «Тайфун» не думал сдаваться. К концу первого периода приморцы сравняли счёт, а к середине второй 20-минутки уже сами вели — 4:2.



И всё-таки хабаровчане сумели переломить ход игры, забросив четыре шайбы подряд. Отличились Артём Кузьмин, Андрей Мисько, Илья Ядрёнов и Герман Волошин.



Набрав в 4 матчах 3 очка, «Амурские Тигры» возвращаются в родные пенаты, где проведут серию встреч. Ближайший поединок состоится 12 сентября: в этот день «тигрята» сыграют с «Русскими Витязями».