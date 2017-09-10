Воронежский «Буран» начал чемпионат ВХЛ поражением в Воскресенске

Хоккеисты «Бурана» проиграли «Химику» в Воскресенске в стартовом матче ВХЛ-17/18 со счетом 0:4 в субботу, 9 сентября. В первом периоде воронежцы пропустили две безответные шайбы при равной игре.

На первых минутах встречи команды действовали осторожно, не спеша открываться перед соперником. Борьбы было намного больше, чем обостряющих передач — первый раз у ворот хозяев стало опасно на четвертой минуте, когда голкипер «Химика» Александр Трушков прервал прострел с фланга. Команда Дмитрия Вершинина ответила Вадима Шутова с близкого расстояния — вратарь «Бурана» Артур Гайдуллин оказался на месте. А спустя пару минут голкипер ошибся, и «Химик» открыл счет. Голкипер откатился за ворота, чтобы начать атаку команды и отдал неточную передачу по борту. Перехвативший шайбу нападающий хозяев отдал точную передачу в центр, и Владислав Провольнев мощно пробил мимо бросившихся закрывать собой пустые ворота защитников «ураганных». Воронежцы несколькими минутами позже создал свой опасный момент, но капитан команды Денис Коротеев его упустил. А на последней минуте периода «Буран» получил «гол в раздевалку». Защитник Егор Гайдаш сначала позволил сопернику опередить себя в борьбе за пас на ход, а затем не смог накрыть «на пятачке» Илью Кляузова.

Во втором периоде обе команды имели голевые моменты, но забил только «Химик». Получив численное преимущество, хозяева растянули оборону воронежцев и вывели на бросок Александра Куваева — 3:0. «Буран» несколько раз мог размочить счет, но команде Евгения Федорова не везло на завершающей стадии атаки. А на последней минуте встречи «Химик» в контратаке поставил точку в матче — 4:0. Окончив матч с равными с хозяевами площадки статистическими показателями, «Буран» потерпел разгромное поражение.

Следующий матч «ураганные» проведут в понедельник, 11 сентября. Команда Евгения Федорова сыграет со «Звездой» на выезде.