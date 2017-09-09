Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30951567/
9 сентября 2017, 17:45 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежные Барсы» уступили «Сарматам» в матче МХЛ

Сегодня в Оренбурге астанинские «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Сарматами» в матче МХЛ.

В первом периоде оренбуржец Игорь Михалёв и Данияр Габдуллин из Астаны обменялись шайбами. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Глеб Заречный из «Сарматов» принес победу хозяевам..

12 сентября в Новосибирске астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Сбирскими Снайперами».

«Сарматы» — «Снежные Барсы» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:
1:0 — 05:51 Михалёв (Рябоконов, Корайкин). В большинстве
1:1 — 08:51 Габдуллин Данияр (Данияр, Муратов). В равенстве
2:1 — 47:07 Заречный (Корайкин). В равенстве

Вратари: Мельников — Каратаев.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
09 сентября

Трансляция вечера бокса Канат Ислам - Брэндон Кук из Астаны

«Динамо» Рига - «Барыс» 0:6. Просто фантастика

«Вы видели последний бой Головкина? Сынок проиграл!». Британский боксер - о бое GGG - «Канело»