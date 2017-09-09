«Снежные Барсы» уступили «Сарматам» в матче МХЛ

В первом периоде оренбуржец Игорь Михалёв и Данияр Габдуллин из Астаны обменялись шайбами. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Глеб Заречный из «Сарматов» принес победу хозяевам..



12 сентября в Новосибирске астанинские «Снежные Барсы» сыграют с «Сбирскими Снайперами».



«Сарматы» — «Снежные Барсы» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 05:51 Михалёв (Рябоконов, Корайкин). В большинстве

1:1 — 08:51 Габдуллин Данияр (Данияр, Муратов). В равенстве

2:1 — 47:07 Заречный (Корайкин). В равенстве



Вратари: Мельников — Каратаев.