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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30951155/
9 сентября 2017, 16:37 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Александр Сёмин отметился передачей в первом официальном матче за «Сокол»

Нападающий красноярского «Сокола» Александр Сёмин сделал результативную передачу в матче с «Южным Уралом».

Таким образом, 33-летний хоккеист сумел набрать очки в своём первом же официальном матче за клуб после подписания контракта.

Нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-2». По завершении сезона контракт с ним не был продлён. Недавно игрок подписал соглашение с «Соколом».
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