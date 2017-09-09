Александр Сёмин отметился передачей в первом официальном матче за «Сокол»
Нападающий красноярского «Сокола» Александр Сёмин сделал результативную передачу в матче с «Южным Уралом».
Таким образом, 33-летний хоккеист сумел набрать очки в своём первом же официальном матче за клуб после подписания контракта.
Нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter