«Амурские Тигры» в третий раз уступили «Тайфуну»

«Амурские Тигры» в третьем подряд матче проиграли уссурийскому «Тайфуну» — 2:4, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчане по ходу игры находились в роли отыгрывающихся, но дважды сравнивали счёт. В ворота соперника забили Глеб Лушников и Юрий Крамаренко.

В конце поединка хабаровские хоккеисты пропустили две шайбы.



Сегодня соперники встретятся в четвертый раз в Ледовом дворце подмосковной Балашихи. Игра начнётся в 00.00 по хабаровскому времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале МХЛ.

8.09.17. Тайфун — Амурские Тигры. 4:2.

Голы: 1:0 — Кочкарёв (Александров), 1:1 — Лушников, 2:1 — Зайцев (Ткачков, Кочкарёв), 2:2 — Крамаренко (Беляков), 3:2 — Александров (Тимофеев, Гончарук), 4:2 — Александров (Тимофеев, Гейдаров).

Вратари: Синькевич (35/37) — Тимченко (18/21).

Статистика матча: Броски: 34−57; Броски в створ: 22−36; Голы: 4−2; Вбрасывания: 23−46; Штраф: 12−10.