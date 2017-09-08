«Снежные Барсы» одолели «Сарматов» в матче МХЛ
Сегодня в Оренбурге астанинские «Снежные Барсы» сыграли с «Сарматами» в матче МХЛ.
9 сентября состоится повторная встреча между этими командами.
«Сарматы» — «Снежные Барсы» 3:4 OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 01:37 Сергеев (Мусоров). В равенстве
0:2 — 04:25 Сергеев (Мусоров). В меньшинстве
1:2 — 15:29 Тявин (Ильичёв, Залалутдинов). В равенстве
1:3 — 23:34 Сейтанов (Байков, Сергеев). В равенстве
2:3 — 33:48 Залалутдинов (Ильичёв). В равенстве
3:3 — 42:39 Ильичёв (Волков, Заречный). В равенстве
3:4 — 64:10 Данияр Сн. (Балдин). В равенстве.
Вратари: Шарыгин 00:00 — 23:34, Мельников 23:34 — 64:10 — Каратаев.
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