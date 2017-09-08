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8 сентября 2017, 18:27 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» стартовало с поражения в сезоне ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ «Торпедо» в Усть-Каменогорске принимало команду «Зауралье» из Кургана.

В первом периоде усть-каменогорец Александр Яковлев и курганец Максим Первухин обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Денис Сандер и Никита Бобряшов поразили по разу ворота хозяев. В третьем отрезке игры Тэннер Соренсон из «Торпедо» сравнял счет. В овертайме Никита Бобряшов принес «Зауралью» победу.

Таким образом Кубок Открытия достается гостям.

10 сентября «Торпедо» в Усть-Каменогорске сыграет с тюменским «Рубином».

«Торпедо» — «Зауралье» 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 — 04:39 Яковлев (Капитуров). В равенстве
1:1 — 10:38 Первухин. В равенстве
1:2 — 21:19 Сандер (Болтанов). В равенстве
1:3 — 38:40 Бобряшов (Цыганов). В большинстве
2:3 — 53:38 Соренсон (Бердников, Миллер).
В равенстве
3:3 — 57:35 Соренсон (Гренц, Метальников).
В равенстве
3:4 — 63:59 Бобряшов (Сандер). В равенстве

Вратари: Полуэктов — Загидулин
Штраф: 12:14 (2:6, 6:2, 4:6, 0:0).

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