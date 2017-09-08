«Торпедо» стартовало с поражения в сезоне ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ «Торпедо» в
Усть-Каменогорске принимало команду «Зауралье» из Кургана.
В первом периоде
Таким образом Кубок Открытия достается гостям.
10 сентября «Торпедо» в
«Торпедо» — «Зауралье» 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 04:39 Яковлев (Капитуров). В равенстве
1:1 — 10:38 Первухин. В равенстве
1:2 — 21:19 Сандер (Болтанов). В равенстве
1:3 — 38:40 Бобряшов (Цыганов). В большинстве
2:3 — 53:38 Соренсон (Бердников, Миллер).
В равенстве
3:3 — 57:35 Соренсон (Гренц, Метальников).
В равенстве
3:4 — 63:59 Бобряшов (Сандер). В равенстве
Вратари: Полуэктов — Загидулин
Штраф: 12:14 (2:6, 6:2, 4:6, 0:0).
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