«Торпедо» стартовало с поражения в сезоне ВХЛ

В первом периоде усть-каменогорец Александр Яковлев и курганец Максим Первухин обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Денис Сандер и Никита Бобряшов поразили по разу ворота хозяев. В третьем отрезке игры Тэннер Соренсон из «Торпедо» сравнял счет. В овертайме Никита Бобряшов принес «Зауралью» победу.



Таким образом Кубок Открытия достается гостям.



10 сентября «Торпедо» в Усть-Каменогорске сыграет с тюменским «Рубином».



«Торпедо» — «Зауралье» 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)



Шайбы:

1:0 — 04:39 Яковлев (Капитуров). В равенстве

1:1 — 10:38 Первухин. В равенстве

1:2 — 21:19 Сандер (Болтанов). В равенстве

1:3 — 38:40 Бобряшов (Цыганов). В большинстве

2:3 — 53:38 Соренсон (Бердников, Миллер).

В равенстве

3:3 — 57:35 Соренсон (Гренц, Метальников).

В равенстве

3:4 — 63:59 Бобряшов (Сандер). В равенстве



Вратари: Полуэктов — Загидулин

Штраф: 12:14 (2:6, 6:2, 4:6, 0:0).