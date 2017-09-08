«Алтай» крупно проиграл «Стальным Лисам» в матче МХЛ

В первом периоде счет открыли Никита Башкиров и Никита Рожков из Магнитогорска. Во второй двадцатиминутке на шайбы Данила Пятина (дубль), Макара Токарева и Константина Дубина из «Стальных Лис» ответил Артём Клавдиев из «Алтая». В третьем отрезке игры счет не изменился..



9 сентября в Магнитогорске усть-каменогорский «Алтай» повторно встретится со «Стальными Лисами».



«Стальные лисы» — «Алтай» 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)



Шайбы:

1:0 — 14:15 Башкиров (Токарев). В равенстве

2:0 — 19:21 Рожков (Абдуллин). В равенстве

3:0 — 24:10 Пятин (Янчевский). В равенстве

3:1 — 27:06 Клавдиев. В равенстве

4:1 — 29:04 Токарев (Башкиров, Касалинский). В равенстве

5:1 — 29:28 Дубин. В равенстве

6:1 — 33:49 Пятин (Абдуллин). В равенстве



Вратари: Камышников — Шутов.