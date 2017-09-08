«Алтай» крупно проиграл «Стальным Лисам» в матче МХЛ
Сегодня в Магнитогорске
усть-каменогорский «Алтай» сыграл с местными «Стальными Лисами» в матче МХЛ.
В первом периоде счет открыли Никита Башкиров и Никита Рожков из Магнитогорска. Во второй двадцатиминутке на шайбы Данила Пятина (дубль), Макара Токарева и Константина Дубина из «Стальных Лис» ответил Артём Клавдиев из «Алтая». В третьем отрезке игры счет не изменился..
9 сентября в Магнитогорске
«Стальные лисы» — «Алтай» 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 — 14:15 Башкиров (Токарев). В равенстве
2:0 — 19:21 Рожков (Абдуллин). В равенстве
3:0 — 24:10 Пятин (Янчевский). В равенстве
3:1 — 27:06 Клавдиев. В равенстве
4:1 — 29:04 Токарев (Башкиров, Касалинский). В равенстве
5:1 — 29:28 Дубин. В равенстве
6:1 — 33:49 Пятин (Абдуллин). В равенстве
Вратари: Камышников — Шутов.
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