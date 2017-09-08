Глава ХК «Сибирь» официально попросил работодателей пораньше отпустить болельщиков на матч

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Сибирь» подготовил официальное обращение к работодателям новосибирских болельщиков, в котором генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский объяснил необходимость переноса времени матча с «Витязем» и попросил их пораньше отпустить сотрудников с работы. Бланк обращения доступен для скачивания на официальных страницах клуба в соцсетях.

«В связи с особенностью транспортных законов третьей по территории страны мира (Китайская народная республика — прим. ТАСС), куда после игры с нашей командой отправляется “Витязь”, мы были вынуждены перенести начало мероприятия на 18:00. В связи с этими форс-мажорными обстоятельствами убедительно просим вас отпустить с работы одного из главных участников/участниц этого действа на 1,5 часа раньше обычного», — говорится в обращении, подписанном Фастовским.

Болельщикам предлагается распечатать бланк обращения и заверить его официальной печатью «Сибири». Матч «Сибирь» — «Витязь» состоится 13 сентября, начало — в 18:00 (14:00 мск).

ЛДС «Сибирь», в котором проходят матчи команды, вмещает почти 7,5 тыс. зрителей. Обычно игры в будний день начинаются в 19:30, и у болельщиков не возникает сложностей с их посещением.