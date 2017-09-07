ХК «Автомобилист» одержал победу над казанским «АК Барсом»

Накануне в очередном матче чемпионата КХЛ на своем льду подопечные Владимира Крикунова переиграли казанский «АК Барс» — 3:2. В первом периоде гости забили в ворота «шоферов» две безответных шайбы. Ответ последовал только во второй двадцатиминутке.

Сначала Александр Торченюк забил в меньшинстве, а затем Никита Трямкин сравнял счет. В третьем периоде команды стали играть более осторожно. За пять минут до сирены Илья Крикунов забил третий гол и принес победу своей команде.

«Мы, наверное, проспали сегодня начало матча, немного так перепугались в начале. Но молодцы, что во втором периоде ребята проявили характер и волю, сравняв счет, а в третьем периоде выиграли, хотя по броскам проигрывали», — прокомментировал игру главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Владимир Крикунов.