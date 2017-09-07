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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30923108/
7 сентября 2017, 7:26 | Хоккей: Россия | Nakanune.ru

В Верхней Пышме официально стартовало строительство ледового дворца

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын заложили памятный знак, дав старт строительству ледового дворца в Верхней Пышме.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, спортивный комплекс в Верхней Пышме предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой и других ледовых видов спорта. Объект представляет собой разноуровневое здание площадью 5,22 тыс. кв. м, имеющее две основные части: ледовую арену и административно-бытовой блок.

Ледовое поле имеет размер 30 на 60 м. Одновременно на нем смогут заниматься 50 спортсменов. Рядом с ареной будут расположены зоны ожидания, медицинский кабинет, восемь раздевалок с душевыми, тренажерный и спортивный залы максимальной вместимостью 36 и 25 человек соответственно.

Входные группы здания на первом этаже будут оборудованы пандусами. Дворец ледовых видов спорта откроется в 2018 году.

За последние пять лет в области построено и реконструировано более 70 спортивных сооружений, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, футбольные поля с искусственным покрытием, лыжные базы, универсальные спортивные площадки.
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