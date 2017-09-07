В Верхней Пышме официально стартовало строительство ледового дворца
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор
УГМК-Холдинг Андрей Козицын заложили памятный знак, дав старт строительству ледового дворца в Верхней Пышме.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, спортивный комплекс в Верхней Пышме предназначен для проведения
Ледовое поле имеет размер 30 на 60 м. Одновременно на нем смогут заниматься 50 спортсменов. Рядом с ареной будут расположены зоны ожидания, медицинский кабинет, восемь раздевалок с душевыми, тренажерный и спортивный залы максимальной вместимостью 36 и 25 человек соответственно.
Входные группы здания на первом этаже будут оборудованы пандусами. Дворец ледовых видов спорта откроется в 2018 году.
За последние пять лет в области построено и реконструировано более 70 спортивных сооружений, среди которых
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