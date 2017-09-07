В Верхней Пышме официально стартовало строительство ледового дворца

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, спортивный комплекс в Верхней Пышме предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой и других ледовых видов спорта. Объект представляет собой разноуровневое здание площадью 5,22 тыс. кв. м, имеющее две основные части: ледовую арену и административно-бытовой блок.

Ледовое поле имеет размер 30 на 60 м. Одновременно на нем смогут заниматься 50 спортсменов. Рядом с ареной будут расположены зоны ожидания, медицинский кабинет, восемь раздевалок с душевыми, тренажерный и спортивный залы максимальной вместимостью 36 и 25 человек соответственно.

Входные группы здания на первом этаже будут оборудованы пандусами. Дворец ледовых видов спорта откроется в 2018 году.