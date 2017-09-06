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6 сентября 2017, 14:13 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Александр Сёмин начнёт чемпионат ВХЛ в составе «Сокола»

Нападающий Александр Сёмин начнёт чемпионат ВХЛ в составе родного «Сокола», сообщает пресс-служба ВХЛ.

Нападающий Александр <span class=error>Сёмин</span> начнёт чемпионат <span class=error>ВХЛ</span> в составе родного Сокола сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
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Ранее форвард подписал с красноярским клубом просмотровый контракт и принял участие в контрольном матче с «Ермаком», но останется ли он в команде, было неизвестно.

33-летний нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-2». По завершении сезона контракт с ним не был продлён.

«Сокол» начнёт сезон домашним матчем с «Южным Уралом», который состоится 9 сентября, начало в 13:00 мск.
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