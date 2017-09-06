Александр Сёмин начнёт чемпионат ВХЛ в составе «Сокола»
Нападающий Александр Сёмин начнёт чемпионат ВХЛ в составе родного «Сокола», сообщает
пресс-служба ВХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее форвард подписал с красноярским клубом просмотровый контракт и принял участие в контрольном матче с «Ермаком», но останется ли он в команде, было неизвестно.
33-летний нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах
«Сокол» начнёт сезон домашним матчем с «Южным Уралом», который состоится 9 сентября, начало в 13:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter