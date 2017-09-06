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6 сентября 2017, 12:40 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Новым главным тренером «Кузни» станет Анатолий Хоменко

Как стали известно «Чемпионату», новым главным тренером новокузнецкого «Металлурга» станет Анатолий Хоменко.

56-летний украинский специалист, известный по работе в системе ярославского «Локомотива», заменит Вадима Шахрайчука. Последним местом работы Хоменко был украинский «Кременчук».

6 сентября были отправлены в отставку генеральный директор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды, 7 сентября будет их последним рабочим днём.

Металлург Нк
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МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Новокузнецкий «Металлург» на своем официальном сайте подтвердил информацию, что хоккейный клуб покинули генеральный директор Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды во главе с Вадимом Шахрайчуком, который возглавил «Кузню» в марте.
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