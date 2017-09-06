Новокузнецкий ХК «Металлург» подтвердил уход Зиновьева и тренеров из клуба

«Металлург» весной был исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги. В связи с этим руководство клуба решило подготовить необходимую заявку для выступления в чемпионате ВХЛ. Позднее было объявлено, что «Металлург» официально допущен до участия в ВХЛ. Ранее в среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт», что «Кузня» прекращает сотрудничество с Зиновьевым и тренерами команды.

«В стартующем сезоне “Металлург” и “Кузнецких Медведей” ждут амбициозные турнирные задачи, для достижения которых также необходимы дальнейшие кадровые изменения. Генеральный директор “Металлурга” Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды “Металлург” покидают клуб… Последним рабочим днем в новокузнецком хоккейном клубе для специалистов станет 7 сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

«Попечительский совет ассоциации «Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» выражает благодарность Сергею Олеговичу Зиновьеву и всему тренерскому штабу Вадима Валерьевича Шахрайчука за проделанную работу по формированию и подготовке команды к сезону, сохранение вектора развития по привлечению в состав «Металлурга» большего числа местных воспитанников и весомый вклад в развитие материально-технической базы клуба», — добавляется в сообщении.

Чемпионат ВХЛ-2017/18 стартует 8 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 13 сентября дома против «Южного Урала» (Орск).