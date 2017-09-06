Морозов: Совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛ

«Пока мы играем по старому календарю. Новый же находится на согласовании и должен пройти утверждение в совете директоров КХЛ и Федерации хоккея России, — сказал Морозов. — Больших различий в новом регламенте по сравнению с прошлогодним не будет, но кое-что поменялось. Когда его совет директоров утвердит, тогда и сможем подробнее про него рассказать».

Чемпионат МХЛ стартовал 2 сентября матчем между обладателями Кубка Харламова 2017 и 2016 годов «Красной Армией» и «Локо».