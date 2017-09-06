Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30913834/
6 сентября 2017, 11:28 | Хоккей: Россия | ТАСС

Морозов: Совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2017/18 в скором времени пройдет утверждение в совете директоров Континентальной хоккейной лиги и в Федерации хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

«Пока мы играем по старому календарю. Новый же находится на согласовании и должен пройти утверждение в совете директоров КХЛ и Федерации хоккея России, — сказал Морозов. — Больших различий в новом регламенте по сравнению с прошлогодним не будет, но кое-что поменялось. Когда его совет директоров утвердит, тогда и сможем подробнее про него рассказать».

Чемпионат МХЛ стартовал 2 сентября матчем между обладателями Кубка Харламова 2017 и 2016 годов «Красной Армией» и «Локо».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости

WADA завершит аудит РУСАДА в конце сентября

Василий Титов: налоговые преференции для спонсоров положительно бы сказались на спорте

Прокуратура: глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

Сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018