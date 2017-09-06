Морозов: Совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛ
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2017/18 в скором времени пройдет утверждение в совете директоров Континентальной хоккейной лиги и в Федерации хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.
«Пока мы играем по старому календарю. Новый же находится на согласовании и должен пройти утверждение в совете директоров КХЛ и Федерации хоккея России, — сказал Морозов. — Больших различий в новом регламенте по сравнению с прошлогодним не будет, но
Чемпионат МХЛ стартовал 2 сентября матчем между обладателями Кубка Харламова 2017 и 2016 годов «Красной Армией» и «Локо».
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