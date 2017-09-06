Руководство воронежского «Бурана» рассказало болельщикам о планах на сезон
Сезон «Буран» начинает без долгов по зарплате и с игроками КХЛ в составе.
Задержек по зарплате у игроков в этом сезоне нет и не будет. У «Бурана» появились спонсоры. Об этом сообщил директор хоккейного клуба Артём Тройнин на встрече команды с болельщиками.
По договору каждый из «ураганных» будет получать от 60 до 80 тысяч рублей в месяц, в случае удачных выступлений, сумму могут увеличить.
Кстати, на этой же встрече презентовали новую форму на сезон. Поклонники «ураганных» пришли в символичных шарфах «Бурана» и «Динамо» — в честь того, что в команды в этом сезоне стали партнёрами. За Воронеж будут выступать москвичи, которые по тем или иным причинам не попали в основной состав.
Александр и Тимофей Голубевы, болельщики:
«Хоккей нравится, потому что такой спорт хороший. Мы болеем всегда за команду. Я много ходил на “Буран”. Мне понравился спорт, и я решил туда пойти».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter