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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30912357/
6 сентября 2017, 10:19 | Хоккей: Россия | Вести - Воронеж

Руководство воронежского «Бурана» рассказало болельщикам о планах на сезон

Сезон «Буран» начинает без долгов по зарплате и с игроками КХЛ в составе.

Задержек по зарплате у игроков в этом сезоне нет и не будет. У «Бурана» появились спонсоры. Об этом сообщил директор хоккейного клуба Артём Тройнин на встрече команды с болельщиками.

По договору каждый из «ураганных» будет получать от 60 до 80 тысяч рублей в месяц, в случае удачных выступлений, сумму могут увеличить.

Кстати, на этой же встрече презентовали новую форму на сезон. Поклонники «ураганных» пришли в символичных шарфах «Бурана» и «Динамо» — в честь того, что в команды в этом сезоне стали партнёрами. За Воронеж будут выступать москвичи, которые по тем или иным причинам не попали в основной состав.

Александр и Тимофей Голубевы, болельщики:

«Хоккей нравится, потому что такой спорт хороший. Мы болеем всегда за команду. Я много ходил на “Буран”. Мне понравился спорт, и я решил туда пойти».
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