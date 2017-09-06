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6 сентября 2017, 9:35 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Гендир ХК «Металлург» (Новокузнецк) Зиновьев и тренерский штаб покинут клуб

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев и тренеры команды на этой неделе покинут хоккейный клуб, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

«Металлург» весной был исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги. В связи с этим руководство клуба решило подготовить необходимую заявку для выступления в чемпионате ВХЛ. Позднее было объявлено, что «Металлург» официально допущен до участия в ВХЛ.

Как стало известно «Р-Спорт», четверг станет последним рабочим днем Зиновьева в качестве генерального директора «Металлурга». Также клуб покинет весь тренерский штаб, за исключением одного из тренеров — Андрея Евстафьева, его будущее пока не определено.

Чемпионат ВХЛ-2017/18 стартует 8 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 13 сентября дома против «Южного Урала» (Орск).

Металлург Нк
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