Гендир ХК «Металлург» (Новокузнецк) Зиновьев и тренерский штаб покинут клуб

«Металлург» весной был исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги. В связи с этим руководство клуба решило подготовить необходимую заявку для выступления в чемпионате ВХЛ. Позднее было объявлено, что «Металлург» официально допущен до участия в ВХЛ.

Как стало известно «Р-Спорт», четверг станет последним рабочим днем Зиновьева в качестве генерального директора «Металлурга». Также клуб покинет весь тренерский штаб, за исключением одного из тренеров — Андрея Евстафьева, его будущее пока не определено.

Чемпионат ВХЛ-2017/18 стартует 8 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 13 сентября дома против «Южного Урала» (Орск).