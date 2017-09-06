Президент омского «Авангарда» рассказал о конфликте в команде

Высказаться о старте омского «Авангарда» в чемпионате КХЛ и о конфликте между лидерами команды и новым тренерским штабом решил президент клуба Владимир Шалаев. Он назвал ложью сообщения неких «инсайдеров» о том, что Александр Пережогин и Николай Лемтюгов не вписываются в игровую модель главного тренера Андрея Скабелки.

«Стоило нашей команде уступить в двух матчах, как сразу активизировались “инсайдеры”. Я хочу напомнить всем, что в межсезонье наша команда серьезно обновилась, пришел новый тренерский штаб со своей концепцией, которую, безусловно, игрокам еще предстоит освоить. Это идет в процессе регулярного чемпионата — так всегда было, есть и будет», — заявил Шалаев.

Президент «Авангарда» отметил, что он первым выразил недовольство игрой команды в матче с «Витязем». Владимир Шалаев обратил внимание на то, что в Братиславе «ястребами» была одержана уверенная победа: «И вот в таком нормальном рабочем процессе мы читаем откровенную ложь на страницах уважаемых изданий. Я хочу попросить болельщиков и особенно журналистов (которые влияют на мнение болельщиков) не делать поспешных выводов и не распространять ложь. Никакого конфликта в “Авангарде” нет, все хоккеисты в команде продолжают готовиться к новым матчам».

Ранее издание «Чемпионат» сообщил, что лидеры «Авангарда» не желают играть при Андрее Скабелке и пытаются неудачной игрой добиться его отставки.