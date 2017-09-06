Омский «Авангард» одержал уверенную победу в Братиславе
Счет 4:1 помог «омским ястребам» обрести уверенность.
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Омские хоккеисты начали игру слаженно и на высокой скорости. Хозяева совершали массу ошибок, что привело к голу на пятой минуте первого периода. Подключившись к атаке, Илья Михеев открыл счет.
На 13-й минуте шайба от конька Кирилла Семенова зашла в ворота соперников. Гол был засчитан. Однако «Слован» смог реабилитироваться и на перерыв хоккеисты ушли со счетом 2:1 в нашу пользу.
После перерыва команда из Братиславы уверенно вышла на лед. Однако отыграться им так и не удалось. В начале третьего периода Данил Файзулин заставил защитника «Слована» ошибиться, продавил оборону и отдал пас Ансель Голимову, который забросил шайбу в пустые ворота. Счет 3:1. Но ястребы рвались в бой и хотели отыграться за два предыдущих матча. И через пару минут свой первый гол в КХЛ забил Дмитрий Жукенов.
Матч закончился со счетом 4:1. Уверенная победа «Авангарлда».
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