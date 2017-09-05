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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30908105/
5 сентября 2017, 20:19 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

«Трактор» в серии буллитов обыграл гостей из Хабаровска

В основное время команды забросили по четыре шайбы.

ХК «Трактор» на домашнем льду 5 сентября обыграл хабаровский «Амур», исход матча решился в серии буллитов.

В основное время обе команды забросили по четыре шайбы, у челябинцев отличились Игорь Полыгалов, Александр Рыбаков и дважды — Пол Щехура. Овертайма командам не хватило, чтобы определить победителя, буллитную серию также пришлось продлять, и победителем из этой схватки вышел «Трактор», решающая шайба на счету Ника Бэйлена.

Следующий матч челябинцы проведут в гостях у минского «Динамо» 11 сентября.
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