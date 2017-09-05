«Трактор» в серии буллитов обыграл гостей из Хабаровска

ХК «Трактор» на домашнем льду 5 сентября обыграл хабаровский «Амур», исход матча решился в серии буллитов.

В основное время обе команды забросили по четыре шайбы, у челябинцев отличились Игорь Полыгалов, Александр Рыбаков и дважды — Пол Щехура. Овертайма командам не хватило, чтобы определить победителя, буллитную серию также пришлось продлять, и победителем из этой схватки вышел «Трактор», решающая шайба на счету Ника Бэйлена.

Следующий матч челябинцы проведут в гостях у минского «Динамо» 11 сентября.