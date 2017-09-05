«Алтай» обыграл «Сарматы» в матче МХЛ
Сегодня в Оренбурге
усть-каменогорский «Алтай» повторно сыграл с «Сарматами» в игре МХЛ.
В первом периоде Роман Багин и Иван Куров из Оренбурга открыли счет, им ответил шайбой Данил Щекин из
8 сентября в Магнитогорске
«Сарматы» — «Алтай» 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)
Шайбы:
1:0 — 02:10 Багин. В большинстве
2:0 — 08:38 Куров (Пронин, Юлбарисов). В равенстве
2:1 — 13:29 Щёкин (Епишев). В большинстве
3:1 — 29:03 Заречный (Пивунов, Залалутдинов). В равенстве
3:2 — 41:21 Зубов (Писмаркин). В равенстве
3:3 — 47:06 Шапошников (Зубов). В большинстве
3:4 — 54:33 Евтеев (Рыжий, Гришанов). В равенстве
Вратари: Мельников — Шутов.
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