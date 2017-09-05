«Алтай» обыграл «Сарматы» в матче МХЛ

В первом периоде Роман Багин и Иван Куров из Оренбурга открыли счет, им ответил шайбой Данил Щекин из Усть-Каменогорска. Во второй двадцатиминутке Глеб Заречный из «Сарматов» увеличил отрыв. В третьем отрезке игры Алексей Зубов, Иван Шапошников и Александр Евтеев принесли победу «Алтаю»..



8 сентября в Магнитогорске усть-каменогорский «Алтай» встретится со «Стальными Лисами».



«Сарматы» — «Алтай» 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)



Шайбы:

1:0 — 02:10 Багин. В большинстве

2:0 — 08:38 Куров (Пронин, Юлбарисов). В равенстве

2:1 — 13:29 Щёкин (Епишев). В большинстве

3:1 — 29:03 Заречный (Пивунов, Залалутдинов). В равенстве

3:2 — 41:21 Зубов (Писмаркин). В равенстве

3:3 — 47:06 Шапошников (Зубов). В большинстве

3:4 — 54:33 Евтеев (Рыжий, Гришанов). В равенстве



Вратари: Мельников — Шутов.