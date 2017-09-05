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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30901002/
5 сентября 2017, 11:27 | Хоккей: Россия | ГТРК "Южный Урал"

«Куньлунь» и «Трактор» обменялись форвардами

Хоккейные клубы из Челябинска и Китая провели обмен.

Состав «Трактора» пополнит шведский форвард Рихард Гюнге, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В обратном направлении в «Куньлунь» последует его коллега по амплуа, канадец Жильбер Брюле. Напомним, что он перешел в «Трактор» только этим летом.

Отметим, что 30-летний Гюнге в КХЛ выступает с сезона 2012/13. В его послужном списке, помимо «Куньлуня» — московское «Динамо», пражский «Лев», владивостокский «Адмирал» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. За команду из Татарстана новичок «черно-белых» отыграл 57 матчей, в которых набрал 40 очков (24 гола + 16 результативных передач).

Добавим, что Гюнге стал вторым игроком из Швеции в истории челябинского клуба после Линуса Виделля, также переехавшего в Челябинск перед этим сезоном.

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