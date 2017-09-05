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5 сентября 2017, 8:54 | Хоккей: Россия | РИА "Воронеж"

Воронежский «Буран» встретится с болельщиками 5 сентября

Поклонники команды смогут сфотографироваться с хоккеистами и взять автограф.

«Буран» встретится с болельщиками команды в актовом зале ВГУ (Университетская площадь, 1) в 19 часов во вторник, 5 сентября. Поклонников «Бурана» ожидает презентация новой формы клуба. Желающие смогут взять автограф у хоккеистов и сфотографироваться с ними. Предварительная запись не требуется, однако для прохода в здание университета необходимо взять паспорт.

«Буран» сменил юридическое лицо в августе 2017 года. Обанкротив старое юрлицо, клуб получил нового генерального директора Артема Тройнина и новый тренерский штаб — команду возглавили бывшие хоккеисты сборной России Евгений Федоров и Александр Трофимов.
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