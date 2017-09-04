Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка взял вину за поражение на себя

На послематчевой конференции, которая по традиции проходит после каждой игры, главный тренер хоккейной команда «Авангард» поздравил «Витязя» с победой. Также он отметил что соперники хорошо начали и сильно сыграли. А вот вину за второе поражение подряд тренер полностью взял на себя.

Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Авангард»:

— «Витязь» с победой, здорово играли. Могу это поражение принять на свой счет — не удалось мне подготовить команду. Мы знали, что соперник будет мощно начинать, и они действительно очень хорошо стартовали. Больше особо говорить нечего. Возьму это поражение на себя, а остальное — наша внутренняя кухня.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ХК «Авангард», нападающий омских ястребов Андре Петерсон считает что команда провалила матч, потому что ей не хватает слаженности.

Андре Петерсон, нападающий ХК «Авангард»:

— Сегодня на льду не было ощущения, что мы играли как единая команда. Мы знали, как мы должны играть, но не выполнили это задание на 100%, от этого и пострадали.

Напомним, что накануне, 3 сентября игра с подольским «Витязем» закончилась для «Авангард» счетом 6:2. Ястребы проигрывают второй матч подряд.