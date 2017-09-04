Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка взял вину за поражение на себя
Две выездные игры подряд наша команда сильно проигрывает.
На послематчевой конференции, которая по традиции проходит после каждой игры, главный тренер хоккейной команда «Авангард» поздравил «Витязя» с победой. Также он отметил что соперники хорошо начали и сильно сыграли. А вот вину за второе поражение подряд тренер полностью взял на себя.
Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Авангард»:
— «Витязь» с победой, здорово играли. Могу это поражение принять на свой счет — не удалось мне подготовить команду. Мы знали, что соперник будет мощно начинать, и они действительно очень хорошо стартовали. Больше особо говорить нечего. Возьму это поражение на себя, а остальное — наша внутренняя кухня.
Кроме того, как сообщает
Андре Петерсон, нападающий ХК «Авангард»:
— Сегодня на льду не было ощущения, что мы играли как единая команда. Мы знали, как мы должны играть, но не выполнили это задание на 100%, от этого и пострадали.
Напомним, что накануне, 3 сентября игра с подольским «Витязем» закончилась для «Авангард» счетом 6:2. Ястребы проигрывают второй матч подряд.
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