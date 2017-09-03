«Трактор» на домашнем льду уступил китайскому «Куньлунь РС»

ХК «Трактор» в домашнем матче 3 сентября проиграл китайскому «Куньлунь РС» со счётом 4:5, исход матча решился в серии буллитов.

Первый период сложился для челябинцев более чем удачно: уже на 3-й минуте Максим Якуценя открыл счёт, на 14-й Пол Щехура успешно воспользовался большинством, а на 17-й Юрий Петров увеличил преимущество до трёх шайб. Во втором игровом отрезке ситуация кардинально поменялась — гости дважды за небольшой промежуток времени поразили ворота «чёрно-белых», а на 27-й минуте сравняли счёт. После этого голкипера Василия Демченко сменил Павел Францоуз, и на последней минуте периода челябинцам удалось забить четвёртый гол. Уже в третьем периоде «Куньлунь» вновь сравнял счёт, игра перешла в овертайм, в котором ни одной из команд не удалось взять верх.

В серии послематчевых буллитов пекинская команда оказалась точнее — три гола против одного у челябинцев. Итог встречи — 4:5 не в пользу «чёрно-белых».

Следующий матч «Трактор» сыграет также на домашней арене 5 сентября с хабаровским «Амуром».