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3 сентября 2017, 15:42 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Сёмин подписал просмотровый контракт с «Соколом» и забил в товарищеском матче

«Сокол» одержал в Иркутске победу над «Ермаком» — 4:2.

Сокол одержал в Иркутске победу над <span class=error>Ермаком</span> — 4:2. Увеличить
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Шайбы в составе красноярской команды забросили Озолиньш, Сёмин и Таталин (дубль).

Обладатель Кубка Гагарина Александр Сёмин для участия в данном товарище­ском матче под­писал просмотровый контракт с ХК «Сокол».

33-летний нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-2». По завершении сезона контракт с ним не был продлён.
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