Сёмин подписал просмотровый контракт с «Соколом» и забил в товарищеском матче

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Шайбы в составе красноярской команды забросили Озолиньш, Сёмин и Таталин (дубль).



Обладатель Кубка Гагарина Александр Сёмин для участия в данном товарище­ском матче под­писал просмотровый контракт с ХК «Сокол».