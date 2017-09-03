Сёмин подписал просмотровый контракт с «Соколом» и забил в товарищеском матче
«Сокол» одержал в Иркутске победу над «Ермаком» — 4:2.
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Шайбы в составе красноярской команды забросили Озолиньш, Сёмин и Таталин (дубль).
Обладатель Кубка Гагарина Александр Сёмин для участия в данном товарищеском матче подписал просмотровый контракт с ХК «Сокол».
33-летний нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах
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