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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30882675/
3 сентября 2017, 15:25 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Дубль Талалуева помог МХК «Спартак» одолеть команду «СКА-Серебряные Львы»

МХК «Спартак» на своём льду взял верх над командой «СКА-Серебряные Львы» в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.

Илья Талалуев вывел московскую команду вперёд на 13-й минуте матча. Больше в первой двадцатиминутке матча шайб заброшено не было. Во второй трети матча команды обменялись голами — за хозяев забил Илья Талалуев, за гостей — Тимур Ибрагимов. Третий период стал заключительным — красно-белые упрочили лидерство стараниями Михаила Жолобова. Как итог — победа МХК «Спартак» со счётом 3:1.

2 сентября в стартовом матче сезона «Локо» на выезде одолел «Красную Армию» со счётом 4:2.
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