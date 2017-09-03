Дубль Талалуева помог МХК «Спартак» одолеть команду «СКА-Серебряные Львы»

Илья Талалуев вывел московскую команду вперёд на 13-й минуте матча. Больше в первой двадцатиминутке матча шайб заброшено не было. Во второй трети матча команды обменялись голами — за хозяев забил Илья Талалуев, за гостей — Тимур Ибрагимов. Третий период стал заключительным — красно-белые упрочили лидерство стараниями Михаила Жолобова. Как итог — победа МХК «Спартак» со счётом 3:1.

2 сентября в стартовом матче сезона «Локо» на выезде одолел «Красную Армию» со счётом 4:2.