Дубль Талалуева помог МХК «Спартак» одолеть команду «СКА-Серебряные Львы»
МХК «Спартак» на своём льду взял верх над командой «СКА-Серебряные Львы» в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.
Илья Талалуев вывел московскую команду вперёд на 13-й минуте матча. Больше в первой двадцатиминутке матча шайб заброшено не было. Во второй трети матча команды обменялись голами — за хозяев забил Илья Талалуев, за гостей — Тимур Ибрагимов. Третий период стал заключительным —
2 сентября в стартовом матче сезона «Локо» на выезде одолел «Красную Армию» со счётом 4:2.
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