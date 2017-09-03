«Американцев надо убивать деньгами». Кому поднимать «Кузню» в ВХЛ

«Мы не угадали со словаками»

В межсезонье «Кузня» участвовала в двух товарищеских турнирах. На Кубке Губернатора Нижегородской области новокузнечане проиграли пять матчей клубам КХЛ и стали последними. В конце августа команда играла на турнире имени Шилова и встречалась там с будущими соперниками по ВХЛ. В итоге «Металлург» с двумя победами стал лишь четвертым среди пяти участников.

— У нас, конечно, не все получилось, потому что нет оптимального состава, — объяснял Шахрайчук «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» после заключительного матча. — Клуб исключили из КХЛ, и мы комплектовались по остаточному принципу. Есть легионерские позиции, и надеемся усилиться. Пока мы оказались не совсем готовыми. Для нас это, может, оправдание, но выбила поездка на автобусе из Красноярска с матча против «Сокола». Потом мы летели в Петербург сутки и сыграли четыре матча за четыре дня. Одно на одно наложилось, и к сожалению, счет на табло.

— Говоря о легионерских позициях: вы собирались просматривать североамериканский рынок.

— Один канадец с опытом игры в НХЛ (экс-нападающий «Оттавы» Дэйв Дзюрзински — Прим.ред.) к нам уже едет. Визу на днях должен получить. Буквально недавно один неплохой нападающий из АХЛ отказался от нашего предложения, хотя сошлись по деньгам. Хотелось сделать ставку на легионеров, но пока мы не угадали со словаками, к сожалению (2 сентября «Металлург» расторг контракт с форвардом Бруно Мразом, а его соотечественник Юрай Майдан пока числится в команде — Прим.ред.).

— Североамериканцы очень неохотно рассматривают предложения из ВХЛ?

— Да, их надо либо деньгами убивать, либо клуб должен быть из Петербурга, Москвы. Пригласить американцев в Новокузнецк довольно сложно. Деньгами мы их не можем убить. Пока что едут одни словаки (смеется).

— А почему не угадали с ними?

— Мы их просматривали по чемпионату Словакии, они выглядели получше. Но среди российских хоккеистов ничем не выделяются. Наша позиция однозначна: легионер должен быть на голову — минимум полголовы — выше местных пацанов. Но они не то что не выше, а даже хуже.

«Задачи серьезнее, чем просто выход в плей-офф»

— Вы приходили в одну команду, а работаете уже с другой.

— Уже никого не волнует, где был «Металлург». Страницу перевернули. КХЛ идет дальше, а «Кузня» осталась в ВХЛ. Это обидно, потому что регион жил хоккеем. Да, в последнем сезоне болельщики особо не жаловали команду, но была объективная причина: «Кузня» неудачно выступала. Но все положения КХЛ по финансированию выполнялись: задержек не было, и это один из клубов, где все четко выплачивалось. Каждый год был выпуск у хоккейной школы, чьи воспитанники пополняли НХЛ и КХЛ. Сейчас исключение «Металлурга» — трагедия новокузнецкого хоккея.

— Команде нужно переосмыслить свой статус? То есть понять, что в ВХЛ «Металлург» не должен быть аутсайдером, а как минимум выходить в плей-офф.

— Задачи поставлены повыше — серьезнее, чем выход в плей-офф. Однозначно это не наш минимум. Но отмечу «Сокол» и петербургское «Динамо» как претендентов на Кубок. Мы с ними встречались в Петербурге. Как мне сказали, «Сокол» играет два года одним и тем же составом. А Леонид Тамбиев знает динамовских пацанов еще с молодежки и усиливается игроками из Балашихи.

У нас же команда с листа. Я не хочу просить подождать — нам никто этого не даст. Надо начинать показывать результат с первого матча. Мы на это подписывались и, надеюсь, будем готовы. Есть еще несколько дней до старта чемпионата. Некоторые игроки травмированы, но присоединится петербургский парень Дерлюк (обладатель Кубка Гагарина-2013 в составе «Динамо» Роман Дерлюк — Прим.ред.), должны усилить Артем Чернов и канадец. Тогда, считаю, будет совсем другая команда. Надеюсь, с оптимизмом войдем в сезон.

— Но какую-то психологическую работу проводили с ребятами, игравшими за «Кузню» еще в КХЛ?

— Мы ее ведем. У нас есть лидеры: тот же Петр Счастливый, но он только на днях к нам влился и еще не полностью готов функционально. Мы тасуем пятерки, тройки нападения, ищем лучшие сочетания. Алексей Васильченко тоже попылил в КХЛ, он отличается своими бойцовскими качествами. Есть от кого оттолкнуться, но нет средней прослойки. Есть ветераны и молодые, как было в Новокузнецке и в прошлом году. «Кузнецкие медведи» провели неплохой сезон в МХЛ, сейчас их всех растащили. Подтянемся еще: кого-то подкупим, поменяем (улыбается).

«Понимаю, насколько тренерский труд нервный и вредный»

— Впереди у вас третий сезон в тренерской карьере. Что дали два года в киевских «Дженералз»?

— Мы с Константином Симчуком так же лепили команду. Когда приходили, там тоже ничего не было, и делали состав с воздуха. Какие-то знания остались с карьеры хоккеиста. Мы сделали боеспособную команду, которая могла решать какие-то задачи в чемпионате Украины. Но где Украина, а где КХЛ и ВХЛ — это небо и земля, конечно. Мы все это признаем.

Работа в «Дженералз» была трамплином в большие клубы. Знаю, что многие к нам скептически относятся: «Кто это, поехали с Украины в Новокузнецк, своих специалистов же хватает». Если говорить объективно — у клуба был большой выбор. Многие, кто отказались, выдвигали свои условия, хотели со своими агентами заходить и комплектовать команду — в России такой бизнес процветает. Но остановились на нас.

— Есть план, как вернуть клуб в КХЛ?

— Как нам сказали, план простейший: финансирование умножить на два, стадион — до 10−12 тысяч зрителей, и вы с завтрашнего дня в КХЛ. А если смотреть реально — пусть и выглядит пессимистически, но не думаю, что в ближайшем будущем это получится. Только если опять в КХЛ что-то поменяется.

— После исключения «Кузни» кто-то мог подумать, что вы не останетесь в клубе. Решили принять вызов?

— За честь было то, что у меня вообще появился вариант с КХЛ, и среди многих кандидатур остановились на моей. После ухода в ВХЛ кто-то мог сказать, что я испугаюсь ездить на автобусах. Мы шли сюда не на большие деньги. Просто хотелось себя показать, получить какой-то опыт, что-нибудь выиграть. Мне повезло выступать в ведущих российских клубах, и мы что-то выигрывали. Есть знания, опыт. Я работал с ведущими тренерами: Билялетдиновым, Крикуновым, Вуйтеком, покойным Цыгуровым, Белоусовым. Еще встречался и с начинающими тогда специалистами вроде Назарова. Он сейчас даже рекордсмен КХЛ.

Хотелось бы этот опыт применить. Знаю, что у меня это получится, но надо чуть-чуть времени. Я не говорю, что нужен месяц, год, сезон. Пока наш состав, к сожалению, не отвечает тем задачам, которые поставило руководство. Но больше чем уверен, что и с этим составом попадем в плей-офф. Только наши цели намного выше.

— Из перечисленных тренеров кто больше на вас повлиял?

— Не хотелось бы никого обидеть. После завершения карьеры с уважением отношусь ко всем. Сейчас понимаю, насколько тренерский труд тяжелый, нервный и вредный. После завершения турнира в Петербурге я пошутил в раздевалке: «Главное, чтобы у тренеров была здоровая печень». Мы переносим такие стрессы, которые не каждому под силу.