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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30877364/
2 сентября 2017, 16:11 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «Локо» победили «Красную Армию» в стартовом матче сезона МХЛ

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Матчем победителей двух последних розыгрышей Кубка Харламова московского клуба «Красная Армия» и ярославского «Локо» стартовал новый сезон Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) в пользу обладателя Кубка Харламова-2016 «Локо». В составе победителей шайбы забросили Игорь Зенчиков (3-я минута), Данил Юртайкин (7), Иван Романов (7) и Иван Ковалев (60). У хозяев отличились Руслан Исхаков (10) и Семен Крашенинников (60).

В нынешнем сезоне МХЛ в регулярном чемпионате сыграют 33 клуба: 16 команд в Восточной конференции и 17 — в Западной. По итогам «регулярки», которая завершится 6 марта, по восемь лучших клубов из каждой конференции выйду в плей-офф и поспорят за Кубок Харламова.
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