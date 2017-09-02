Хоккеисты «Локо» победили «Красную Армию» в стартовом матче сезона МХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) в пользу обладателя Кубка Харламова-2016 «Локо». В составе победителей шайбы забросили Игорь Зенчиков (3-я минута), Данил Юртайкин (7), Иван Романов (7) и Иван Ковалев (60). У хозяев отличились Руслан Исхаков (10) и Семен Крашенинников (60).

В нынешнем сезоне МХЛ в регулярном чемпионате сыграют 33 клуба: 16 команд в Восточной конференции и 17 — в Западной. По итогам «регулярки», которая завершится 6 марта, по восемь лучших клубов из каждой конференции выйду в плей-офф и поспорят за Кубок Харламова.