«Металлург» (Новокузнецк) расторг контракты с вратарем Касутиным и форвардом Мразом
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Металлург» по соглашению сторон расторг контракты с вратарем Иваном Касутиным и словацким нападающим Бруно Мразом, сообщается на официальном сайте новокузнецкой команды.
Касутин и Мраз подписали однолетние контракты с «Кузней» в июле. Словацкий нападающий стал первым легионером команды в ВХЛ.
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в конце мая объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов, так как турнир покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак».
В связи с этим «Металлург» решил подготовить необходимую заявку для выступления в чемпионате ВХЛ. Позднее было объявлено, что «Кузня» официально допущена до участия в ВХЛ.
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