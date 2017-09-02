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2 сентября 2017, 12:19 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Металлург» (Новокузнецк) расторг контракты с вратарем Касутиным и форвардом Мразом

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Металлург» по соглашению сторон расторг контракты с вратарем Иваном Касутиным и словацким нападающим Бруно Мразом, сообщается на официальном сайте новокузнецкой команды.

Касутин и Мраз подписали однолетние контракты с «Кузней» в июле. Словацкий нападающий стал первым легионером команды в ВХЛ.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в конце мая объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов, так как турнир покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак».

В связи с этим «Металлург» решил подготовить необходимую заявку для выступления в чемпионате ВХЛ. Позднее было объявлено, что «Кузня» официально допущена до участия в ВХЛ.

Металлург Нк
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