«Металлург» (Новокузнецк) расторг контракты с вратарем Касутиным и форвардом Мразом

Касутин и Мраз подписали однолетние контракты с «Кузней» в июле. Словацкий нападающий стал первым легионером команды в ВХЛ.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в конце мая объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов, так как турнир покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак».

В связи с этим «Металлург» решил подготовить необходимую заявку для выступления в чемпионате ВХЛ. Позднее было объявлено, что «Кузня» официально допущена до участия в ВХЛ.